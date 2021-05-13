سفير ليبيا في روما: لا يجب تضخيم واقعة قوارب الصيد

أكد السفير الليبي لدى إيطاليا، عمر الترهوني، أنه من الضروري الحفاظ على مسار العلاقات التي تسعى الحكومتان الليبية والإيطالية إلى إقامتها، مشيرًا إلى أن البلدين يعتبران ضفتيْ البحر المتوسط، ومن المهمّ للغاية أن تعملا سويًا.

وقال “الترهوني”: يجب علينا عدم التهويل من آثار الواقعة التي حدثت مؤخرًا والمتمثلة في صدام بين قوارب الصيد الإيطالية وخفر السواحل الليبي، ومن الضروري أن يفهم الجميع أن مثل هذه الأحداث واردة جدًا، وبالتالي علينا ألا نعطيها أكبر من حجمها.

وفي مقابلة مع مجلة “فورميكي” الإيطالية، رأى “الترهوني” أن الأمر نفسه كان سيتكرر لو انعكست المواقف وأبحرت قوارب إيطالية في المنطقة المحظورة في ليبيا.

وأردف: التنسيق مع الجانب الإيطالي مستمر بخصوص التصدي لتدفقات الهجرة، وهذا النشاط يكتسب أهمية خاصة في هذه الفترة التي تشهد تحسنًا في أحوال الطقس.

وركّز “الترهوني” في حديثه على حتمية النظر إلى العلاقات بين روما وطرابلس باعتبارها “حيوية ومؤثرة وذات أهمية قصوى للبلديْن”.

وقال: الاجتماعات المشتركة متواصلة وتتناول قضايا الأمن والهجرة والجغرافيا السياسية لمنطقة البحر المتوسط.

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