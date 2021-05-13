وزارة الشؤون الاجتماعية تكشف حقيقة استقطاع جزء من منحة الزوجة والأولاد

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن منحة الزوجة والأولاد لا تخضع لأي استقطاعات وتصرف كاملة للأسر المستفيدة منها.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية قوله إنه بموجب ما ورد في قانون منح منحة الزوجة والأولاد وبالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية لاتخضع منحة الزوجة والأولاد لأي استقطاعات وتصرف كاملة للأسر المستفيدة منها.

ودعا مدير المشروع المواطنين للتواصل مع مشروع المنحة بالوزارة في حال وجود خصم من أي مصرف مع إحضار مايثبت الخصم وسيتم إرجاع المبلغ المخصوم لصاحب الحساب المستفيد من المنحة.