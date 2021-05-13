اختتام معرض ليبيا للتجارة.. برعاية مشروع شبكة ليبيا للتجارة

اختتمت الشركة اللوجستية لتنظيم المعارض، معرض ليبيا للتجارة، برعاية مشروع شبكة ليبيا للتجارة.

وبحسب رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة، إمحمد الدوريش؛ فإن المعرض يأتي في إطار خطة تنفيذ وزارة الاقتصاد والتجارة؛ لدعم ونشر ثقافة الخدمات الإلكترونية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الليبي.

من جهته أكد مدير مكتب الإعلام وتقنية المعلومات، عماد عاشور، خلال كلمة ألقاها في المعرض، أن وزارة الاقتصاد والتجارة ماضيةٌ نحو التحوّل الرقمي في تنفيذ مهامها وتقديم كافة الخدمات إلكترونيًا.

وذكر أن الوزارة أبرمت عدد من الاتفاقيات بهذا الخصوص، مشيرًا إلى اهتمام وزير الاقتصاد والتجارة بدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة التي تختصّ بمجال تقنية المعلومات، والتحوّل الرقمي، وإقامة معارض تختصّ بالتجارة الإلكترونية.

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