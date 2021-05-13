المنفي يستقبل وفدًا من تركيبات ومكونات بلدية هرواة

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمقر إقامته بمدينة سرت وفداً من بلدية هراوة بجميع تركيباتهم ومكوناتهم الاجتماعية.

ورحب المنفي بوفد قبائل أولاد سليمان والعمامرة والجماعات، مهنئاً إياهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الرئيس خلال اللقاء على وحدة التراب الليبي وضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر ومعالجة ملفات النازحين وإعادة الاعمار.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود تعزيز المصالحة الوطنية ورأب الصدع ولم شمل الليبيين.