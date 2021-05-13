شركة راس لانوف: خروج وحدات التوليد عن الخدمة بسبب خلل فني

أعلنت شركة راس لانوف أن خلل فني في خطوط نقل الطاقة بين المجمع الصناعي والمدينة السكنية تسبب في خروج كافة وحدات التوليد بالمرافق عن الخدمة موضحة أنه تم تغذية المدينة السكنية عن طريق الشبكة العامة للكهرباء إلى حين عودة وحدات المرافق للعمل

وبين المكتب الإعلامي لشركة راس لانوف أن الفرق الفنية بدأت في عمليات إعادة التشغيل لكنها سيستغرق بعض الوقت.

وأشارت الشركة أنه من ضمن الحلول البديلة والسريعة والمؤقتة التي تضمن توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين دون تأخير تم تغذية المدينة السكنية عن طريق الشبكة العامة للكهرباء إلى حين عودة وحدات المرافق للعمل مساء اليوم ما لم يحدث طارئ فني يستوجب التقديم او التأخير .

ولفتت الشركة إلى أن الأمور مطمئنة وأن هذه المواقف الفنية التشغيلية متوقعة وواردة ، والفرق الفنية المختصة بالشركة لديها الخبرة الكافية للتعامل معها بالشكل المطلوب وفي وقت قياسي.