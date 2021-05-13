أمن طرابلس تضبط خمسيني خطط لقتل أحد خصومه يوم العيد

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أكدت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة “غوط الشعال” تمكن من ضبط خمسيني مصنف مجرم خطير كان يعتزم قتل أحد خصومه يوم العيد

وأضافت المديرية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن أعضاء التحري بالمركز ألقوا القبض على المدعو ( م.ا) الملقب “جعكة”، محال إلى النيابة العامة في السابق في جرائم خطيرة.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أن المتهم لديه عديد المحاضر في مركز شرطة “غوط الشعال” بتهمة إطلاق النار والتهديد بالقتل.

وأشارت المديرية إلى أن معلومات مؤكدة وردت لتحري المركز مفادها شراءه لسلاح وذخيرة لأجل تنفيذ جريمة قتل لأحد خصومه والتي كان يعتزم تنفيذها خلال عيد الفطر.

وأفادت مديرية أمن طرابلس أنه تم ضبط أقواله واعترف بالإعداد والتخطيط لارتكاب جريمة قتل كما تم ضبط وتحريز السلاح والذخيرة واتخذت بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة.