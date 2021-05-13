الشؤون الاجتماعية تطلق منصة رقمية لمنحة الزوجة والأولاد

أخبارليبيا24

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية اليومين الماضيين منصة رقمية لمنحة الزوجة والأولاد تمكن المواطنين التواصل مع الوزارة بخصوصها.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسم على “فيسبوك” أنه من خلال المنصة يتمكن المواطن من الاستفسار عن البيانات الأسرية الخاصة به والتأكد من صحتها.

وأشارت الوزارة إلى أن لمنصة تساعد في تحديث البيانات المصرفية الخاصة بالمواطن حيث بإمكانه تغيير الحساب المصرفي الذي يرغب في استلام المنحة من خلاله في المراحل القادمة

رابط المنصة

http://wcsg.sa.gov.ly