عقيلة صالح يبحث الصعوبات التي تواجه عمل نقابة المهن الطبية

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بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل النقابة.

واستعرض صالح خلال اللقاء أمس الأربعاء بمكتبه في مدينة القبة عدداً من القضايا المهنية التي تخص العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة.

وناقش رئيس مجلس الناب ورئيس مجلس الإدارة مطالبة النقابة العامة للمهن الطبية بتفعيل قرار رقم (885) لسنة 2019.

وأثنى صالح على دور العناصر الطبية والطبية المساعدة وما قدموه في سبيل أداء واجبهم الإنساني ومجهوداتهم الكبيرة في مجابهة جائحة كورونا.