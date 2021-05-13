قادمًا من سرت..المنفي يصل طبرق

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ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي أن رئيس المجلس محمد المنفي وصل اليوم الخميس إلى مدينة طبرق.

وكان المنفي قد أدى صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك مع أهالي مدينة سرت وسط ترحيب كبير من الأهالي، بحسب المكتب الإعلامي.

وأجرى رئيس المجلس الرئاسي ليلة الثلاثاء جولة في مدينة سرت، لتفقد أحوال المدينة، حيث التقى خلالها عدد من المواطنين.

ووصل المنفي إلى سرت، لقضاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان بالمدينة، والاحتفال مع الأهالي بعيد الفطر المبارك.

وزار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، النصب التذكاري لمعركة القرضابية ومقبرة الشهداء في سرت.

جاءت هذه الزيارة بمناسبة الذكرى 106 للملحمة التي شارك فيها كل الليبيين دفاعا عن الأرض والعرض.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المنفي طالب خلال الزيارة الحكومة بالإسراع لإعادة ترميم النصب التذكاري.