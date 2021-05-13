مسؤول بقوات البحرية: أعداد المهاجرين ستتزايد خلال إجازة العيد لمغافلة دوريات المراقبة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مسؤول أمني بالقوات البحرية الليبية، إن هناك تدفقاً كبيراً هذه الأيام من قبل المهاجرين، الذين تدفع بهم عصابات تهريب البشر إلى البحر، لاعتقادهم أن بإمكانهم مغافلة دوريات المراقبة والتسلل خلسة.

المسؤول توقع، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين خلال إجازة عيد الفطر، لكنه أكد أن قوات خفر السواحل تجري عملية تمشيط مستمرة لمنع هذه التجاوزات.

وأضاف أن هناك جهودا كبيرة تبذل للتصدي لتلك العصابات، التي تنشط في مدن زوارة والقرة بوللي وصبراتة والزاوية .

وأوضح أن تلك العصابات تهدف إلى الإيقاع بالمهاجرين الراغبين في الهجرة، والحصول منهم على أموال طائلة نظير نقلهم إلى الساحل الأوروبي، لكن عادة يتم التخلي عنهم، وتركهم في عرض البحر يواجهون الموت.

وكانت المفوضة الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، أكدت أن إنقاذ الأرواح في البحر هو دائمًا التزام لدى الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وهو أمر غير قابل للتفاوض، ويجب القيام به دائمًا.