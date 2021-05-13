ضبط «مجرم خطير» كان يعتزم قتل أحد خصومه يوم العيد بغوط الشعال

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، عن القبض على خمسيني مصنف «مجرم خطير» كان يعتزم قتل أحد خصومه يوم العيد، من قبل أعضاء التحريات بمركز شرطة غوط الشعال.

ونقلت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» عن رئيس مركز شرطة غوط الشعال، العميد سالم أبو راوي أن أعضاء التحري بالمركز تمكنوا من إلقاء القبض على المدعو (م.ا) الملقب بـ«جعكة»، محال إلى النيابة العامة في السابق في جرائم خطيرة ولديه العديد من المحاضر في مركز شرطة غوط الشعال بتهمة إطلاق النار والتهديد بالقتل.

وأوضح أبوراوي أن عملية القبض على المتهم جرت بعد ورود معلومات مؤكدة لتحريات المركز مفادها شراؤه لسلاح وذخيرة لأجل لتنفيذ جريمة قتل لأحد خصومه والتي كان يعتزم تنفيذها خلال عيد الفطر.

وأكد أبوراوي ضبط أقوال المتهم واعترافه بإعداد وتخطيط لارتكاب جريمة قتل، مشيرا إلى تحريز السلاح والذخيرة التي كانت بحوزته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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