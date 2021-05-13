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مفوضية اللاجئين في ليبيا تعلن تغيير عنوان مركز الخدمة المجتمعية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مفوضية اللاجئين في ليبيا، إنه سيتم تغيير عنوان مركز الخدمة المجتمعية التابع لها في طرابلس، ليصبح في منطقة السراج.

وارفقت المفوضية عبر تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، بأرقام هاتفية تتيح للمهاجرين التواصل مع طواقم المركز، إضافة إلى خريطة من غوغل عليها خط أزرق يؤدي إلى الموقع المستحدث للمركز. ولم يتم ذكر أي تفاصيل عن العنوان الجديد.

وأوضحت مفوضية اللاجئين في ليبيا، أنه سيتم نقل مركز الخدمة الاجتماعية التابع لها في منطقة قرجي في طرابلس إلى عنوان آخر، في منطقة السراج.

وأضافت المفوضية، أن كافة الخدمات ستنتقل إلى المبنى الجديد بحلول 23 مايو الجاري. وأوردت رقمين هاتفيين للتواصل مع طواقم المركز، بين الأحد والخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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