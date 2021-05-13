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وزارة الداخلية: السرية الثانية تشارك في خطة حفظ الأمن بطرابلس خلال العيد

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الداخلية تكليف السرية الثانية بفرع إدارة إنفاذ القانون بالعاصمة طرابلس بالمشاركة في الخطة الأمنية لحفظ الأمن طيلة أيام عيد الفطر.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه ضمن الخطة الأمنية الموضوعة من مديرية أمن طرابلس للحفاظ على الأمن طيلة أيام عيد الفطر المبارك تم تكليف السرية الثانية بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمشاركة في الخطة الأمنية وذلك بتعليمات من رئيس الفرع للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين طيلة أيام عطلة العيد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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