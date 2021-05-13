تغيير مقر مركز الخدمة المجتمعية لمفوضية اللاجئين في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت مفوضية اللاجئين في ليبيا، إنه سيتم تغيير عنوان مركز الخدمة المجتمعية التابع لها في طرابلس، ليصبح في منطقة السراج.

وأرفقت المفوضية عبر تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، أن كافة الخدمات ستنتقل إلى المبنى الجديد بحلول 23 مايو الجاري.

ودونت أرقام هاتفية تتيح للمهاجرين التواصل مع طواقم المركز، بين الأحد والخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، إضافة إلى خريطة من غوغل عليها خط أزرق يؤدي إلى الموقع المستحدث للمركز. ولم يتم ذكر أي تفاصيل عن العنوان الجديد.

وأوضحت مفوضية اللاجئين في ليبيا، أنه سيتم نقل مركز الخدمة الاجتماعية التابع لها في منطقة قرجي في طرابلس إلى عنوان آخر، في منطقة السراج.