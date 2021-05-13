ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

13 May, 2021

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على “ميليشيا الكانيات” ورئيسيها : عبدالرحيم ومحمد الكاني، وذلك بسبب تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا وفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية مساء أمس الاربعاء .

وأشار البيان إلى أن “ميليشيا الكانيات” وقائديها محمد وعبدالرحيم الكاني كانا مسؤولين عن أعمال الترويع والترهيب في بلدة ترهونة غرب ليبيا، شملت الاختفاء القسري، والتعذيب، وقتل المدنيين، مشددة على ضرورة معالجة أجواء الإفلات من العقاب في ليبيا وتحقيق العدالة للضحايا .

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “جيمس كليفرلي” أكد أن هذه العقوبات الجديدة ترسل رسالة واضحة مفادها أن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي في ليبيا سيواجهون عواقب ذلك.

وأضاف “كليفرلي” أن قادة الكانيات محمد الكاني وعبد الرحيم الكاني متورطان فيما سماه عهد الإرهاب في مدينة ترهونة، الذي شمل الاختفاء القسري والتعذيب وقتل المدنيين، وشدد على ضرورة معالجة مناخ الإفلات من العقاب المستمر في ليبيا وتوفير العدالة للضحايا.