حاكم صقلية: طلبت من الداخلية الإيطالية حث ليبيا وتونس على احتواء تدفقات المهاجرين

أعلن حاكم مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي أنه طلب من وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي حث الحكومتين الليبية والتونسية على احتواء تدفقات المهاجرين نحو سواحل الجزيرة في جنوب إيطاليا.

وقال موزوميتشي للصحفيين الخميس، في أعقاب لقائه مع وزيرة الداخلية بالعاصمة روما، “لن نستسلم ولن نتراجع سنتيمترًا واحدًا للدفاع عن مصالح الجميع ولكي يقوم الكل بأداء واجبهم” بحسب وكالة آكي.

وأضاف “طلبت مرة أخرى من الوزيرة التدخل بشكل قوي مع الحكومتين الليبية والتونسية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه هاتان الدولتان بمهمة منع أو احتواء ظاهرة الاتجار بالبشر” المنطلقة من سواحلها.

وقال “أيضا، طلبنا من حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي بوضع استراتيجية بشأن البحر المتوسط وليس فقط لظاهرة الهجرة. دعونا رئيس الوزراء للضرب بقبضته على طاولة المجلس الأوروبي القادم وأن يشرح لأوروبا أن هذه الدراما الإنسانية لا يمكن أن تترك فقط لإيطاليا وصقلية والأراضي الحدودية، ساحل لامبيدوزا من جهة والسواحل الأخرى على الجانب الآخر من الجزيرة” جنوبي إيطاليا.