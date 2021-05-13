خروج كل وحدات توليد الكهرباء بمنطقة رأس لانوف

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم الخميس، خروج كل وحدات التوليد المغذية للمجمع الصناعي والمدينة السكنية عن الخدمة؛ جراء عطل فني في خطوط نقل الطاقة بين المجمع والمدينة.

الشركة قالت في بيان لها عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن الفرق الفنية المختصة تدخلت لمعالجة الموقف وتحديد مسببات العطل والبدء في عمليات إعادة التشغيل، متوقعة أن تستغرق هذه العملية بعض الوقت.

وأشارت إلى تغذية المدينة السكنية عن طريق الشبكة العامة للكهرباء بشكل مؤقت إلى حين عودة وحدات المرافق للعمل مساء اليوم “ما لم يحدث طارئ فني يستوجب التقديم أو التأخير”.

ويعتبر مجمع رأس لانوف البتروكيماوي من أكبر المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية في مجال تصنيع النفط والغاز والتي نفذت ويجرى تنفيذها في ليبيا .