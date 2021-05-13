جمعية غدامس للتراث والمخطوطات تعلن اختتام نشاطها الرمضاني “صور”

اختتمت جمعية غدامس للتراث والمخطوطات، نشاطها الرمضاني، الذي استمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وتضمنت هذه المناشط في الدورة التدريبية حول علم الميراث والوصية والتي أقيمت بالتعاون مع مركز ورش لحفظ القرآن الكريم و بالإضافة الى المسابقة الثقافية الدينية اليومية والتي أقيمت على صفحة الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت نخبة من المثقفين، في الاحتفالية التي تم فيها سحب القرعة وتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة، في مقر الجمعية، بحضور إدارة الجمعية.

كما تضمنت الاحتفالية، إقامة معرض للإصدارات الحديثة والمقتنيات القديمة وعرض للمخطوطات التاريخية الثمينة و التي تعرض لأول مرة بالمدينة.

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