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في أول أيام العيد .. رصد طائرة شحن عسكري تركية تدخل الأجواء الليبية

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد موقع “فلايت رادار 24” المتخصص في الرصد الجوي استئناف تركيا لرحلات الشحن الجوي إلى المطارات الليبية، كاشفًا رصده لطائرة شحن عسكري تركية تدخل الأجواء الليبية من طراز إيرباص (400 TUAF221) تسجيل 18-0093.

الموقع أوضح أن الطائرة انطلقت من قاعدة قيصرية إلى مطار أنقرة قبل أن تنطلق منه إلى الأجواء الليبية حيث اختفت عن الرادار، قبل أن تظهر مجددا قبالة مطار أنقرة.

ومن المرجح أن تكون الطائرة العسكرية التركية قد هبطت في قاعدة الوطية الجوية لنقل أسلحة وذخائر ومرتزقة.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي أشهرها، قاعدة الوطية، كما جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري،أعيد منهم نحو 10,750 بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الرحلة رغم تصريحات أممية وليبية رافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر الماضي.

وفي مؤتمر صحفي جمع وزيري الخارجية الليبي نجلاء المنقوش، ونظيرها التركي، حيث طالبت المنقوش بإخراج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية ما لاقى معارضة من نظيرها التركي وتعرضت بعد ذبك لحملة شرسة من التيارات الإسلامية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي، وصلت إلى مهاجمة مقر المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة المنقوش.

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  • تحمل بكلاوه من آجل العيد غير تآخرت كان مفروض تصل قبل يوم العيد هذا رأي والرأي تحمل زكاة عيد الفطر لتوزيعها علي المحتاجين الليبيين أما القول بانها تحمل سلاح فما يديرهاش أمام المسلمين اردوغان علي رأي المفتري الخرياني فهل يعقل امام المسلمين يآتي بسلاح فتاك وقاتل لأخوانه المسلمين هذا آمر لا يعقل غير اعداء المدنيه التي سيقيمها ذوي السوابق من مجرين وهرابه وحشاشين اعداء الدوله المدنيه التي سيقيمها صعاليك تدعمهم تركيا

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