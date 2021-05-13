رصد طائرة شحن عسكري تركية تدخل الأجواء الليبية

أكد موقع “فلايت رادار 24” المتخصص في الرصد الجوي استئناف تركيا لرحلات الشحن الجوي إلى المطارات الليبية، كاشفًا رصده لطائرة شحن عسكري تركية تدخل الأجواء الليبية من طراز إيرباص (400 TUAF221) تسجيل 18-0093.

الموقع أوضح أن الطائرة انطلقت من قاعدة قيصرية إلى مطار أنقرة قبل أن تنطلق منه إلى الأجواء الليبية حيث اختفت عن الرادار، قبل أن تظهر مجددا قبالة مطار أنقرة.

ومن المرجح أن تكون الطائرة العسكرية التركية قد هبطت في قاعدة الوطية الجوية لنقل أسلحة وذخائر ومرتزقة.

وتأتي هذه الرحلة رغم تصريحات أممية وليبية رافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر الماضي.