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وزير الدفاع التركي: تحسن علاقتنا مع مصر يصب في مصلحة الليبيين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن العلاقات التركية المصرية قد اتخذت طريقها إلى التحسن، مشيرًا إلى أن البلدين يجمعهما تاريخ عميق الجذور.

وأضاف أكار، في تصريحات صحفية، نقلها موقع “تركيا الآن” أن البلدين لديهما قيم ووجهات نظر مشتركة، كما أن تحسن العلاقات المصرية التركية يصب في مصلحة العلاقات التركية الليبية من ناحية أخرى.

وأعرب عن أمله، في أن تصل العلاقات بين البلدين إلى المستوي الذي ينبغي أن تكون عليه في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، وجود هناك روابط تاريخية تجمع بين تركيا ومصر، وأن أنقرة تعمل على استعادة هذه الروابط، على زعمه.

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تحسن علاقات مصر مصلحة الليبيين وزير الدفاع التركي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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