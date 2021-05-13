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أكار: تحسين علاقة تركيا مع مصر سيفيد ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب وزير وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تصل العلاقات مع مصر إلى المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه في أقرب وقت، مؤكدا أن تحسن العلاقات التركية المصرية يفيد تركيا وليبيا ومصر.

وشدّد وزير الدفاع التركي الخميس، في كلمة أثناء زيارة أجراها رفقة كبار قادة الجيش، لبعض القواعد العسكرية التركية المتاخمة للحدود العراقية، على ضرورة إدراك أن تحسن علاقات بلاده مع مصر، سيعود بمنافع حقيقية على الجانبين.

وأشار أكار، إلى أن تركيا ومصر لديهما قيم مشتركة، وعلاقات البلدين تمتلك تاريخا عميق الجذور، مؤكدا أنها في طريقها للتحسن.

وأضاف الوزير التركي، أن “تحسن هذه العلاقات سيوفر الفائدة للجانبين، وينبغي إدراك أن العلاقات بين تركيا وليبيا ومصر بشكل خاص ستعود بمنافع حقيقية لجميع البلدان والأطراف”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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