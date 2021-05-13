السفير الألماني: أجواء ليبيا سليمة وتدل على اتحاد البلاد

أخبار ليبيا 24

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، أن وجود أجواء سلمية تدل على أن البلاد أكثر اتحادا، معربا عن شعوره بالتقدم التدريجي الذي تحرزه ليبيا وطرابلس.

وأكد السفير الألماني في معايدة له من طرابلس أن النشاط الاقتصادي ينمو والشركاء الدوليون يعودون مجددا معربا عن أمله في استمرار ذلك مبينا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وفي وقت سابق رأى وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن التحدي الذي يواجه “فرص السلام”، الذي اعتبرها زادت في ليبيا، هو تحدي الانتخابات وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وقال ماس في تصريحات صحفية في روما مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، نقلتها وكالة “آكي” هناك تعاون وثيق مع تعيين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة؛ حيث زادت فرص السلام، لكن هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها والتغلب عليها، وهى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا.