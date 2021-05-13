أكار: تحسن العلاقات التركية المصرية من مصلحة ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن العلاقات التركية المصرية قد اتخذت طريقها إلى التحسن، مشيرًا إلى أن البلدين يجمعهما تاريخ عميق الجذور.

وقال أكار، بحسب موقع تركيا الآن، أن البلدين لديهما قيم ووجهات نظر مشتركة، مشيرا إلى أن تحسن العلاقات المصرية التركية يصب في مصلحة العلاقات التركية الليبية من ناحية أخرى.

وأعرب وزير الدفاع التركي عن أمله، في أن تصل العلاقات بين البلدين إلى المستوي الذي ينبغي أن تكون عليه في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، وجود هناك روابط تاريخية تجمع بين تركيا ومصر، وأن أنقرة تعمل على استعادة هذه الروابط.