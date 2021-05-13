المنفي يستقبل وفدا من بلدية هراوة في مقر إقامته بسرت

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، في مقر إقامته بمدينة سرت، مساء أمس، وفدا من بلدية اهراوة، ضم قبائل أولاد سليمان، والعمامرة والجماعات.

هذا وأكد لمنفي خلال اللقاء على ضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر، إضافة إلى معالجة ملف النازحين وإعادة الإعمار.

من جهته رحب وفد بلدية اهراوة برئيس المجلس الرئاسي، وقدموا له التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وأوعز رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، إلى وزراء الشؤون الاجتماعية والمرافق والإسكان والصحة، بالحضور إلى سرت للوقوف على ما خلفته الحروب فيها.

جاء ذلك خلال زيارة المنفي يوم أمس، إلى المناطق المدمرة في المدينة نتيجة الحروب والمعارك العديدة التي شهدتها، إذ اطلع على مراحل الصيانة لبعض المرافق في المدينة ومدى جاهزيتها، وذلك بعد الإعلان عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار سرت وتخصيص ميزانية له.

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