كوبيتش يبحث في روما دعم تنفيذ خارطة الطريق لحل الأزمة الليبية

أجرى المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، سلسلة لقاءات في روما مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي وإيطاليا، ناقش خلالها التطورات السياسية والأمنية وملف الهجرة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الليبية في ال24 من ديسمبر القادم.
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قناة ليبيا
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