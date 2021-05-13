ليبيا الان

الغرابلي: ثورتنا مستمرة حتى نضع أساس الدولة الراسخة المتينة

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، أن الثورة مستمرة إلى أن يستكمل دستورها وتبنى مؤسساتها وتضع أساس الدولة الراسخة المتينة”.

وتابع الغرابلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لو كانت قوانين القذافي لها شأن عندنا ما خرجنا عنه ولا قاتلناه” على حد تعبيره.

واستطرد:” بعد 10 سنوات تطالبون بإسكاتنا ومحاكمتنا بقوانين تمردنا عليها، فلولا تمرد الرجال وتضحياتهم ما وجدتم أماكن لتتربعوا عليها إلا في طوابير المتسولين لمصافحة العقيد اليوم”، على قوله.

وتابع:”  لابد من صياغة قوانين حماية الثورة للمحافظة عليها من هولاء المتنطعين قبل فوات الأوان”.

وادعى:” هكذا يكون الرد على هواة القفز والتسلق وإلا بقوانين القذافي خروجكم عنه خيانة وشهدائكم خونة وانتم خونة رفاق الخونة ولن يسمح لكم إلا برؤية السماء من خلف القضبان هذا إذا سمح لكم بالبقاء على قيد الحياة”.

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أساس الدولة الراسخة المتينة الغرابلي ثورة نضع

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • من أين لكم الثوره فكل معتوه يدعي انه قد حدثت ثوره بليبيا فالذي حدث في ليبيا ثورة معمر علي حكم الملك ادريس عام 1969 ثم ثورة الدول الاستعماريه علي حكم معمر التي خطط برنار ليفي ونفذها سركوزي واوباما وكاميرون ودويلة قطر القزميه دفعت تكاليف الحرب فعن أي ثوره تتحدث فما هذا الخبل والحمق والدجل والغباء

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  • بالتاكيد خروجكم خيانة . ومن تسمونهم شهداء خونة . وانتم خونة . ولا تاثير لكم في تغيير الاوضاع اطلاقا . لولا الناتو ما استطعتم فعل شيء . ولكن المؤامرة الغربية استخدمتكم ضد بلدكم .
    والان انتم تعرقلون قيام الدولة المدنية لسبب واحد وهو ان من يترشح منكم يخسر والا لماذا لم تقم الدولة منذ ان تولى المجلس الرئاسي ؟ من الذي منع في المنطقة الغربية منها غيركم ايها السادة الابطال المغرورين المخدوعين ؟!

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