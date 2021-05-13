الغرابلي: ثورتنا مستمرة حتى نضع أساس الدولة الراسخة المتينة

زعم الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، أن الثورة مستمرة إلى أن يستكمل دستورها وتبنى مؤسساتها وتضع أساس الدولة الراسخة المتينة”.

وتابع الغرابلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لو كانت قوانين القذافي لها شأن عندنا ما خرجنا عنه ولا قاتلناه” على حد تعبيره.

واستطرد:” بعد 10 سنوات تطالبون بإسكاتنا ومحاكمتنا بقوانين تمردنا عليها، فلولا تمرد الرجال وتضحياتهم ما وجدتم أماكن لتتربعوا عليها إلا في طوابير المتسولين لمصافحة العقيد اليوم”، على قوله.

وتابع:” لابد من صياغة قوانين حماية الثورة للمحافظة عليها من هولاء المتنطعين قبل فوات الأوان”.

وادعى:” هكذا يكون الرد على هواة القفز والتسلق وإلا بقوانين القذافي خروجكم عنه خيانة وشهدائكم خونة وانتم خونة رفاق الخونة ولن يسمح لكم إلا برؤية السماء من خلف القضبان هذا إذا سمح لكم بالبقاء على قيد الحياة”.