«بويصير»: تفاعل تركيا مع الحدث الفلسطينى اختبار مهم يحدد موقعها فى المستقبل

قال محمد بويصير، المحلل السياسي، المقيم بولاية تكساس الأمريكية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أتابع تفاعل “تركيا” مع الحدث الفلسطينى، فهو اختبار مهم يحدد موقعها فى المستقبل”.

وكان محمد بويصير، أن مؤسسات إسرائيل تعمل بسلاسة رغم أزمتها الحكومية وأن جيشها مستعد لتمزيق العرب.

وأضاف «بويصير»:” نجحوا هم حيث فشلنا نحن. استثمروا الزمن في بناء دولة عصرية قوية بينما بددنا الوقت في احلام برتقالية ومشاريع لا تقف على قدمين”.

وأضاف “ظهر لدينا النفط ولم يظهر لديهم ومع ذلك اقتصادهم أكبر من اقتصادياتنا مجتمعه، نفطنا لم يوفر لنا نفوذا ولا حتى وزنا دوليا بينما هم كلمتهم تجد صداها في كل يوم. إنها الديمقراطية”.

وتابع “الخامس من يونيو، أسود وأطول يوم في تاريخ العرب، كان نتاج لغياب الرأي الآخر الذي كان يمكن أن يوقف التصريحات النارية والإجراءات المراهقة التي أدت لضياع القدس ومعها كرامتنا، وكل ما جاء بعده من انقلابات رفعت كذبا شعارات تحرير فلسطين بينما هي تمارس ساديتها على شعوبها، كلها كانت سببا للهوان الذي يمزقنا اليوم”.