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بوسريويل: ليبيا تتواصل بشكل يومي مع منظمة الصحة العالمية حول التطعيمات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعميات، سليمان بوسريول، تواصل الجهات المسؤولة في البلاد مع منظمة الصحة العالمية بشكل دائم حول تطورات اللقاحات.

وأضاف بوسريويل أن ليبيا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية باعتبارها الراعي الصحي الأول في العالم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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