بوسريويل: ليبيا تتواصل بشكل يومي مع منظمة الصحة العالمية حول التطعيمات

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعميات، سليمان بوسريول، تواصل الجهات المسؤولة في البلاد مع منظمة الصحة العالمية بشكل دائم حول تطورات اللقاحات.

وأضاف بوسريويل أن ليبيا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية باعتبارها الراعي الصحي الأول في العالم.

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