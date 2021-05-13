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إنقاذ 51 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية بالقرب من السواحل الليبية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكن زورق الدورية التابع لجهاز حرس السواحل الليبية اليوم ، من إنقاذ 51 مهاجر من الجنسيات الإفريقية.

وقال الجهاز، في بيان له، إن الجنسيات كالتالي، مالي10، كاميرون 9، كودفوار 14 ، غينيا 8، سنغال 1، سرليون 5 ، نيجيريا 2، بنين 2 بإجمالي 51 مهاجرا، تم إيوائهم في مركز إيواء أبوسليم، وأيضا سيدة واحد من كودفوار، في إيواء التجمع والعودة الي طرابلس، وقد كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .

وأوضح الجهاز، أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى الموقع حيث قام عناصر الجهاز بإنقاذهم وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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