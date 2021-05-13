ليبيا الان

البرلمان يهنئ الليبيين والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تقدم مجلس النواب بالتهاني للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا بهذه المناسبة أبناء الشعب إلى العفو والتسامح والمصالحة ونبذ الفرقة، معربا عن أمله في أن تنعم الأمة والشعب بالخير والأمن والاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك