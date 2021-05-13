البرلمان يهنئ الليبيين والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

تقدم مجلس النواب بالتهاني للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا بهذه المناسبة أبناء الشعب إلى العفو والتسامح والمصالحة ونبذ الفرقة، معربا عن أمله في أن تنعم الأمة والشعب بالخير والأمن والاستقرار.

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