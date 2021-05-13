البرلمان يهنئ الليبيين والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

تقدم مجلس النواب بالتهاني للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا بهذه المناسبة أبناء الشعب إلى العفو والتسامح والمصالحة ونبذ الفرقة، معربا عن أمله في أن تنعم الأمة والشعب بالخير والأمن والاستقرار.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
إنقاذ 51 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية بالقرب من السواحل الليبية
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
في القبة.. المستشار صالح يلتقي رئيس نقابة المهن الطبية المساعدة
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
بوسريويل: ليبيا تتواصل بشكل يومي مع منظمة الصحة العالمية حول التطعيمات
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الحكومة: منحة الزوجة والأولاد لا تخضع لأي استقطاعات
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك