اعتداء على النهر الصناعي يتسبب في توقف تدفق المياه إلى غريان ومدن الجبل

أخبار ليبيا 24

اعتدت مجموعة خارجة عن القانون علي المحطة 50+843 التابعة للنهر الصناعي بمنطقة أبوشيبة مما تسبب في إيقاف ضخ المياه وتدفقها إلى مدينة غريان ومدن الجبل، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وأعلن المجلس البلدي غريان أن فرق الصيانة التابعة للمنظومة وخطوط النقل تحاول السيطرة علي التسريب واصلاح العطل. وسيتم تعبئة خط ترهونة أبوزيان استعداداَ لضخ المياه قريباً.

واعتذر جهاز النهر الصناعي منطقة غريان في بيان عن عدم وصول مياه الشرب إلى غريان خلال عيد الفطر المبارك، وقال “إنه أمر خارج عن قدرة الفريق الفني”.

وتكررت الأعطال بمنظومة النهر الصناعي خلال الفترة الماضية وكان آخرها الاعتداء على إحدى غرف الصمامات بالخط الرئيس للمسار والواقعة ضمن مناطق الضغط المرتفع ما أدى إلى خفض التدفق بالمسار الأوسط للمنظومة.