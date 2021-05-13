إقبال كبير على الزي الوطني في الزنتان

تشهد محلات بيع الزي الوطني إقبالا ملحوظا في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، حيث شهدت هذه المحلات في مدينة الزنتان إقبالا غير مسبوق هذا العام من الشباب والكبار والصغار، وكان الإقبال ملحوظا من مناطق الجبل بالكامل لتمسك أهالي المنطقة بالزي الوطني.
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قناة ليبيا
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