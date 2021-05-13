اختتام منافسات بطولة كرة القدم في النوفلية

اختتمت في منطقة النوفلية منافسات دوريات كرة القدم التي أشرفت عليها لجنة من شباب المنطقة، حيث تم تقسيم المشاركين في عدد من الدوريات ضمت فرقا من مختلف الفئات السنية، وشارك فيها الجميع، وأقيمت في ختام المنافسات احتفالية حضرها عدد من محبي الرياضة والمسؤولين بالمنطقة.
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قناة ليبيا
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