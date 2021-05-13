“رأس لانوف”: خروج كل وحدات تغذية المجمع الصناعي والمدينة السكنية عن الخدمة

ذكرت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم الخميس، أن كل وحدات التوليد المغذية للمجمع الصناعي والمدينة السكنية خروجت عن الخدمة؛ جراء عطل فني في خطوط نقل الطاقة بين المجمع والمدينة.

وقالت الشركة في إيجاز صحفي اليوم، إن الفرق الفنية المختصة تدخلت لمعالجة الموقف وتحديد مسببات العطل والبدء في عمليات إعادة التشغيل، متوقعة أن تستغرق هذه العملية بعض الوقت.

وأوضحت الشركة، أن غذية المدينة السكنية عن طريق الشبكة العامة للكهرباء بشكل موقت إلى حين عودة وحدات المرافق للعمل مساء اليوم ما لم يحدث طارئ فني يستوجب التقديم أو التأخير.

ذكرت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم الخميس، أن كل وحدات التوليد المغذية للمجمع الصناعي والمدينة السكنية خروجت عن الخدمة؛ جراء عطل فني في خطوط نقل الطاقة بين المجمع والمدينة.

وقالت الشركة في إيجاز صحفي اليوم، إن الفرق الفنية المختصة تدخلت لمعالجة الموقف وتحديد مسببات العطل والبدء في عمليات إعادة التشغيل، متوقعة أن تستغرق هذه العملية بعض الوقت.

وأوضحت الشركة، أن غذية المدينة السكنية عن طريق الشبكة العامة للكهرباء بشكل موقت إلى حين عودة وحدات المرافق للعمل مساء اليوم ما لم يحدث طارئ فني يستوجب التقديم أو التأخير.