وزير الصحة يتفقد مستشفى قمينس

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تفقد وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، مستشفى قمينس العام غرب بنغازي، حيث اطلع على المشاريع الصحية المزمع تنفيذها وأعمال التطوير وجودة الخدمات وتقدير نسبه الإنجاز بالأقسام وغرف العمليات والعناية الفائقة وأقسام الإيواء.

كما اطلع الوزير، الثلاثاء، على ما يقدمه المستشفى من جهود لخدمة للمرضى والمترددين بهدف التعرف عن قرب على ملاحظاتهم واحتياجاتهم وعلى الخدمات التي تقدمها الى أهالي بلدية قمينس وما جاورها.

وأكد الزناتي، أن الهدف من الزيارة الميدانية هو التأكد من الجاهزية الدائمة لمرافق الوزارة في لبلدية قمينس لخدمة المرضي وسرعة تقديم الخدمة والاطمئنان على تكامل الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، بالإضافة إلى الاطلاع على سير العمل والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق الصحية للعمل على حلها .