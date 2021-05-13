تقلبات جوية على مدن الشمال بسبب عبور المنخفضات الصحراوية

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الجمعة تقلبات جوية على مدن شمال ليبيا تتأرجح فيه الحرارة بين البارد والساخن بسبب عبور المنخفضات الصحراوية على شمال البلاد.

وأفاد المركز، في نشرته اليوم، بأن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع على الدواخل وبشكل أقل في مدن الساحل، لافتًا إلى أن صعود للحرارة سوف يتغير يوم السبت لتعود إلى الانخفاض على مناطق الشمال الغربي.

وتوقع المركز، أن تستمر درجات الحرارة في مناطق الجنوب في الارتفاع ومن المتوقع أن تتراوح بين 42 و37 درجة مئوية.