الدبيبة وأردوغان يقيما العلاقات الثنائية بين البلدين والاعتداءات على القدس

ذكرت وكالة “الأناضول”، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بحثا العلاقات الثنائية، وعددًا من التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس وقطاع غزة.

وتابعت الوكالة، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الطرفين بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، وصل الأناضول نسخة منه.

وأوضح البيان، أن أردوغان والدبيبة قيّما خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين بلديهما، والتطورات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية ضد القدس، والمسجد الأقصى، وقطاع غزة، والفلسطينيين بتلك المناطق.