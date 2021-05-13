ليبيا الان

الدبيبة وأردوغان يقيما العلاقات الثنائية بين البلدين والاعتداءات على القدس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ذكرت وكالة “الأناضول”، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بحثا العلاقات الثنائية، وعددًا من التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس وقطاع غزة.

وتابعت الوكالة، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الطرفين بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، وصل الأناضول نسخة منه.

وأوضح البيان، أن أردوغان والدبيبة قيّما خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين بلديهما، والتطورات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية ضد القدس، والمسجد الأقصى، وقطاع غزة، والفلسطينيين بتلك المناطق.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لا تعليق والله – شن دخل ليبيا والإسلام الليبي فكل هذا بس …!!!
    ناقصين هم ونكد -..!!!
    الان الادارات التنفيذية الليبية لجميع المناطق والموسسات الليبية
    متوقفة عّن العمل والتطوير
    لاجل مشاكل في دول اخرى ليست لها حدود جغرافية مع ليبيا ..!!!
    كيف الليبي سيتم انقاذه وسيتم إنقاذ بلاده ومؤسسات وطنه
    وحمايته قانونيا –
    من مجرد انقلابيين ومتمردين وأحزاب ونواب همهم الوحيد هو تخريب الدولة وقطاعاتها العامة الي أسست من عشرات السنين بايدي مجاهدين العلم والوطن
    فقط : لتمويل مشاريع خاصة وتعطيل اعمال الدولة والتوظيف والإصلاح في الادارات –
    لماذا بحصل هذا لليبيا ..؟!!
    ليبيا من قبل 2011 الى اليوم لم ترتاح – لان ما بني على باطل فهو باطل – وإذا أقمت عملا فيجب ان تكمله بشكل صحيح حتى امام الله والوطن ..!!!
    ما دخل ليبيا – سمعنا ان بعض الدول تريد الإسمنت الليبي للبناء وفعلا وصلت اليهم شحنات إسمنت وحديد –
    والليبيين يعيشون في مخيمات داخل وطنهم ..!!!
    يعني ليس انتم مدايرين ثورة وماتوا فيها الناس –
    زي ما كان القذافي يعطي في فلوس الليبيين للعرب – والأفارقة
    خلاص قولوا الفاتح ثورة شعبية
    واعطوهم الفلوس – واقعدوا كشكوا فالصحراء باش يقولوا حرار ..!!!!!
    الان حوالي عشرين طاءرة مدنية ليبية تم شراءها الفترة الماضية من حكومة الوفاق لليبيا – تم سرقتها من شركة الأجنحة الشام ..!!!
    وين ناءب المجلس احمد معتيق
    وين العماري وين الوزراء ..!!!
    وين الاجتماع الوزاري الليبي وين المهمات الموكلة للحكومة الليبية – هذه أشياء تهم المواطن الليبي قبل اي مخلوق اخر …!!!

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  • العلاقات الثنائية بين البلدين علاقة المحتل بحريم السلطان علما بان المسئول عن السياسة الخارجية للدولة ومن يمثلها بااخارج هو رئيس المجلس الرئاسى وليس رئيس الوزراء اما وزيرة الخارجبة فبتم اختيارها بالتشاور مع اامجلس الرئاسى وقد تختلف مع سياسة الدبدوبة التركى

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  • الدبدوبة التركى مثل القرع يمد لبرة بعد ان فى مشاكله الداخلية فلم يستطع فتح طريق مصراته سرت لوجود قطاع طرق خارج سيطرة الحكومة ويربدون اتاوة مقابل فتح الطريق على طريقة فيلم عادل امام سلام ياصاحبى

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