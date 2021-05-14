بريطانيا تفرض عقوبات على الكانيات بسبب “جرائم بشعة”

قررت الحكومة البريطانية اعتماد تطبيق عقوبات تطال جماعة الكانيات المسلحة، مشيرة إلى أن التداعيات ستظل مستمرة بحق من يخرقون القانون الدولي في ليبيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: المملكة المتحدة قررت تطبيق عقوبات تتضمن تجميد أرصدة ومنع دخول أعضاء الكانيات وقائديْها.

وتوّعد بأن لندن لن تتردد في مواصلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة مرتكبي “الجرائم البشعة” المتمثلة في تعذيب وقتل الأبرياء.

وأضاف “راب”: الكانيات في ليبيا تقف وراء كل ما شهدته السنوات الخمس من ترويع حتى سنة 2020.

بدوره، صرّح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، بأن العقوبات تعتبر رسالة حاسمة مفادها أن جميع من يرتكب الخروقات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان وينتهك القانون الإنساني والدولي في ليبيا لن يفلت من العقاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية