ليبيا الان

مكالمة بين “الدبيبة وأردوغان” تتناول تطورات الساحة الإقليمية

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

وقال “أردوغان”: خلال الاتصال، قدّمنا التهنئة بمناسبة عيد الفطر ، وحرصنا على رصد وتقييم التقدّم الحاصل على مستوى العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية.

وأضاف أنه أوضح للجانب الليبي أن تركيا متمسكة بمواصلة تقديم الدعم للعملية السياسية حتى يعمّ السلام والاستقرار في ليبيا.

كما تطرق الطرفان إلى الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى وغزة، والشعب الفلسطيني، بحسب ما ذكره أردوغان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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