فيصل الشريف: أنا متخوّف من انتخاب الرئيس مباشرة عن طريق الشعب

عبر فيصل الشريف، المعروف على شاشات فضائيات «الإخوان» كـ«باحث قانوني» عن تخوفه من إجراء الانتخابات المقرر لها ديسمبر المقبل بالنظام المباشر وسط تعدد المرشحين في الغرب الليبي.

وقال «الشريف»، في منشور له عبر فيسبوك، «شخصيًّا وكمراقب للمشهد السياسي لستُ جزءً من أي دعم لأي شخصية مرشحة للرئاسة حتى اللحظة، المعيار عندي هو انتظار الاطلاع على البرامج وتقييمها بعقلٍ وليس بعاطفة».

واختتم حديثه معبرا عن تخوفه من الانتخابات المباشرة قائلا «رغم تخوفي من الانتخاب المباشر وسط تعدد المترشحين في الغرب الليبي».