“الأرصاد” تكشف توقعاتها للأحوال الجوية في الأيام القادمة

استعرض المركز الوطني للأرصاد توقعاته للأحوال الجوية على ليبيا على مدار الأيام الثلاثة القادمة، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وقال المركز: ترتفع درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال، بينما تتراجع يوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي، خاصةً الساحلية، وتبقى مرتفعةً على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقيةٌ إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين خفيفة ومعتدلة، تتحوّل بعد ظهر يوم الغد، إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-35) مْ، وتسجل تراجعًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شماليةٌ إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحوّل، بعد يوم الغد، إلى شمالية غربية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-30) مْ على المناطق الساحلية، و لا تتجاوز (40) مْ على جالو والجغبوب، وتُسجّل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.

الرياح: شماليةٌ شرقيةٌ خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-43) مْ، ولا تتجاوز هذا اليوم (33) مْ على الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقيةٌ فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40-43) مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية