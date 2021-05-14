ليبيا الان

“الأرصاد” تكشف توقعاتها للأحوال الجوية في الأيام القادمة

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرض المركز الوطني للأرصاد توقعاته للأحوال الجوية على ليبيا على مدار الأيام الثلاثة القادمة، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وقال المركز: ترتفع درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال، بينما تتراجع يوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي، خاصةً الساحلية، وتبقى مرتفعةً على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقيةٌ إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين خفيفة ومعتدلة، تتحوّل بعد ظهر يوم الغد، إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-35) مْ، وتسجل تراجعًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شماليةٌ إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحوّل، بعد يوم الغد، إلى شمالية غربية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-30) مْ على المناطق الساحلية، و لا تتجاوز (40) مْ على جالو والجغبوب، وتُسجّل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.

الرياح: شماليةٌ شرقيةٌ خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-43) مْ، ولا تتجاوز هذا اليوم (33) مْ على الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقيةٌ فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40-43) مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك