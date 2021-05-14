خلال أسبوع.. صندوق أممي يقدم الدعم النفسي لـ101 ليبية

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الجمعة، مواصلته تقديم خدمات الدعم النفسي ودورات تدريبية إلى المواطنين الليبيين.

وقال مكتب الصندوق في ليبيا في بيان، إنه قدم خلال الأسبوع الماضي، جلسات دعم نفسي اجتماعي إلى 101 سيدة، وجلسات توعية حول النوع الاجتماعي إلى 25 سيدة، ودورات مهارات كسب العيش إلى 103 سيدات.

– صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم جلسات الدعم النفسي لـ97 امرأة الأسبوع الماضي

وفي أبريل الماضي، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، تلقي الخط الساخن «1417» للدعم النفسي الاجتماعي 54 مكالمة خلال أسبوع، تتعلق بالدعم النفسي الاجتماعي والاستشارات القانونية حول قضايا العنف المنزلية والجسدية في ليبيا.

وقال الصندوق في نوفمبر، إن الفريق الطبي المتنقل التابع للصندوق والأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي قدموا الاستشارات الطبية إلى 270 امرأة و114 طفلا في غات خلال أسبوع.

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