أخبار ليبيا 24

تعرضت أسلاك الكهرباء بطول 450 مترًا في منطقة النجيلة جنوب جنزور للسرقة، مما أدى الأربعاء إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل، بحسب الشركة العامة للكهرباء.

يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن عدم وجود ساعات لطرح الأحمال على الشبكة.

والثلاثاء أعلنت الكهرباء سرقة أسلاك كهرباء ضغط عالي على خط الصابون من 30 الرقدالين بطول 650 متر بدائرة توزيع رقدالين التابعة لإدارة توزيع الساحل، كما سرقت على خط زيات من 30 الجمال أسلاك كهرباء بطول 300 مترًا بإدارة توزيع الجفارة، وأدت السرقة إلى فقد التغذية على نحو 6 محولات.

كما أعلنت شركة الكهرباء سرقة كابل حجم 95 ضغط منخفض مسافة 17 متر على خط التحدي بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس.