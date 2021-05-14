وزيرة العدل تتعهد بإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً

أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، أن عملية إطلاق سراح 78 من محتجزي “حرب 2019″، تمثل الخطوة الأولى على طريق تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، ووعدت بتنفيذ المزيد من المبادرات الأخرى.

وقالت الوزيرة، في تصريحاتها خلال حضورها الاحتفال بإطلاق المحتجزين: “حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على بناء دولة القانون واحترام القضاء، ونتعهد بإطلاق سراح جميع المحتجزين الذين يقبعون في السجون خارج القانون، وعدم احتجاز أي إنسان إلا في إطاره”.

وأضافت “حليمة”: التسامح والتصالح هما عنوانا المرحلة القادمة، وهما السبيل الوحيد للتسامي على الخلافات وتحقيق المصالحة الوطنية.

وحذرت الوزيرة من أن أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون ذريعة للتدخلات الخارجية.

وأعلنت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالعاصمة طرابلس، أمس الخميس، الإفراج عن 78 سجينًا بناء على اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر الماضي.

وأكدت المؤسسة، في بيان، أن إطلاق سراح السجناء جاء بعد التنسيق مع وزيرة العدل والجهات الضبطية التي قامت بضبط الموقوفين وبإشراف إدارة العمليات والأمن القضائي.

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