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منحة الزوجة والأولاد غير خاضعة للاستقطاعات

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد، مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية، علي البوسيفي، على عدم خضوع المنحة لأي استقطاعات وتصرف كاملة للأسر المستفيدة منها حسب ماورد في قانون منحها وبالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية.

ودعا، مدير المشروع، بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، المواطنين التواصل مع مشروع المنحة بالوزارة، في حال وجود خصم من أي مصرف مع إحضار ما يثبت.

وأكد أنه سيتم إرجاع المبلغ المخصوم لصاحب الحساب المستفيد من المنحة.

وكانت حكومة الوحدة قد باشرت في تحويل منحة الأبناء دون الـ18 عاما إلى الحسابات التجارية بالمصارف.

 

الوسوم

ليبيا منحة الزوجة والأبناء وزارة الشؤون الاجتماعية

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اخبار ليبيا 24

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