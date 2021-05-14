الفيتوري: مشاكل ليبيا الحقيقية تتجسد في الفساد المالي والإداري وأسلوب المحاصصة

ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس في بنغازي عطية الفيتوري إن مشاكل ليبيا الحقيقية تتجسد في الفساد المالي والإداري وأسلوب المحاصصة بين الشرق والغرب في تقلد الوظائف التنفيذية والرقابية وغيرها، بالإضافة إلى المليشيات المسلحة التي تسيطر على منطقة واسعة من المنطقة الغربية، بما في ذلك العاصمة طرابلس.

الفيتوري أكد في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الخميس أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في ظل استمرار أوضاع هذه البيئة التي يبدد فيها المال العام، ولا يحسن إنفاقه في الأوجه الصحيحة.

وأشار إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى معونات مادية ولا إلى خبراء اقتصاديين يخططون لها؛ ففيها الخبراء الوطنيون والمال، إلا أنهم بعيدون عن المشهد بسبب الظروف السياسية والأمنية والفساد والمحاصصة والقبلية والجهوية، كما أن المال ينفق دون حسيب أو رقيب، مؤكدًا أن هناك أشباه متعلمين وأشباه خبراء هم من يقودون المشهد.

وتساءل أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس: “ماذا يستطيع أن يعمل البنك الدولي أو اللجنة الاقتصادية الدولية في هذه الظروف التي تعيشها ليبيا فيما يتعلق بالفساد والمحاصصة والمحسوبية؟”، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية لم تنجح في أي دور أو مهمة على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

الفيتوري أكد أن العلاج يحب أن يكون من الداخل وليس من الخارج عبر التخلص من سوء إدارة الاقتصاد والتي تعرقل جهود التنمية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية