وُصول الأكسجين إلى قسم العزل بمركز طبرق الطبي

وصلت إلى مركز طبرق الطبي مادة الأكسجين الطبي السائل، وأكدت إدارة المركز أن فريق العمل التابع لإدارة الشؤون الهندسية والفنية؛ سيشرع في توصيلها إلى أقسام المركز.

وأضافت الإدارة أن أولوية التوزيع تستهدف قسم العزل على وجه الخصوص، لاسيما للمساهمة في علاج حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، بعد تزويد المركز بمحطة الأكسجين، ضمن برنامج الصيانة والتطوير لأقسام ومعدات المركز.

يٌذكر أن مركز طبرق الطبي هو أحد أهم المراكز الطبية على مستوى ليبيا، ويسعى إلى تحقيق نقلة كبيرة في نوعية وجودة الخدمات الطبية التخصصية المقدمة لأهالي المنطقة.

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