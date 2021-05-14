سرت تستعد لاستقبال وزير الصحة

عقد بمدينة سرت، أمس الخميس، اجتماعا بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، وأعضاء البلدية والقطاعات الصحية بسرت، لبحث التحضيرات لزيارة وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي لمدينة سرت.

وأوضحت مصادر من مدينة سرت في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن الاجتماع استعرض الاحتياجات الضرورية ببلدية سرت، والتي من بينها دعم مركز سرت للأورام ومستشفى ابن سيناء، وقطاع الصحة بسرت، والعيادة الذهبية بسرت، ومستشفى ابوهادي القروي.