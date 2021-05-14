توزيع لقاح “سينوفاك” المضاد لكورونا على 44 بلدية في ليبيا

أشرفت اللجنة العليا لمتابعة حملة التطعيم ضد فيروس “كورونا”، التابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مع جهاز الإمداد الطبي، على عملية توزيع شحنات اللقاح الصيني sinovac الخاص بفيروس “كورونا”، الذي حضرت لتسلّمه 44 بلدية.

واستؤنفت عمليات النقل والتخزين والتوزيع للقاح بعد الإفراج عن الكميات من قبل اللجنة العليا، وتسري العمليات وفق الاشتراطات المطلوبة ابتداءً من درجة التبريد اللازمة، وانتهاءً بوسائل النقل المجهزة لنقل اللقاح إلى المناطق داخل طرابلس وخارجها.

وأكد المسؤولون في المخزن على الاستمرار في التوزيع؛ حتى يصل اللقاح إلى كل الفروع التابعة للجهاز، في إشارة لتسلّم فرعيْ المنطقة الشرقية والوسطى مخصّصاتهما من اللقاح نفسه.

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