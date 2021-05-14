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توزيع لقاح “سينوفاك” المضاد لكورونا على 44 بلدية في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشرفت اللجنة العليا لمتابعة حملة التطعيم ضد فيروس “كورونا”، التابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مع جهاز الإمداد الطبي، على عملية توزيع شحنات اللقاح الصيني sinovac الخاص بفيروس “كورونا”، الذي حضرت لتسلّمه 44 بلدية.

واستؤنفت عمليات النقل والتخزين والتوزيع للقاح بعد الإفراج عن الكميات من قبل اللجنة العليا، وتسري العمليات وفق الاشتراطات المطلوبة ابتداءً من درجة التبريد اللازمة، وانتهاءً بوسائل النقل المجهزة لنقل اللقاح إلى المناطق داخل طرابلس وخارجها.

وأكد المسؤولون في المخزن على الاستمرار في التوزيع؛ حتى يصل اللقاح إلى كل الفروع التابعة للجهاز، في إشارة لتسلّم فرعيْ المنطقة الشرقية والوسطى مخصّصاتهما من اللقاح نفسه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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